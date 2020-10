Kunstproject Tjok Meets Piet eert overleden kunstenaar Piet Petillion Valentijn Dumoulein

06 oktober 2020

12u04 6 Izegem De actie om tegen 10 oktober aan 1.010 nieuwe orgaandonoren in Izegem te raken krijgt met ‘Tjok Meets Piet’ een mooie artistieke afsluiter. Op vraag van Rotaryclub Izegem selecteerde de bekende Winkelse keramist Tjok Dessauvage tien werken van zijn De actie om tegen 10 oktober aan 1.010 nieuwe orgaandonoren in Izegem te raken krijgt met ‘Tjok Meets Piet’ een mooie artistieke afsluiter. Op vraag van Rotaryclub Izegem selecteerde de bekende Winkelse keramist Tjok Dessauvage tien werken van zijn begin dit jaar overleden Izegemse collega Piet Petillion . De werken zijn te bezichtigen en te koop op de jaarlijkse kunst- en wijnproeverij Izovino.

Eind augustus lanceerde de Izegemse Rotaryclub een oproep om tegen midden oktober 1.010 nieuwe orgaandonoren in de Pekkerstad te registrereren. Dat gebeurde aan de hand van de pakkende oproep van mucopatiënt Jasper Jonckheere, die zelf zijn leven aan een orgaandonatie dankt. Ook kunstenaar Piet Petillion maakte een gelijkaardige situatie mee. Dankzij een niertransplantatie kon hij nog zestien jaar langer leven. Begin dit jaar is hij gestorven. “Op onze vraag selecteerde Tjok Dessauvage tien werken van Piet die hij verwerkte in evenveel nieuwe creaties”, zegt Rotary-voorzitter Philippe Declercq. “De soberheid en strakheid van zijn werk matchen wonderwel met de expressieve kleuren die het werk van Piet kenmerken. Elk van die werken zullen in een beperkte oplage van vijf stuks te koop aangeboden worden. De opbrengst van de verkoop gaat naar de Izegemse jeugdverenigingen die het dit jaar omwille van het coronavirus ook hard te verduren hadden.”

De werken zijn op 9 en 11 oktober van 14 tot 17 uur ook te bewonderen op de jaarlijkse kunst- en wijnproeverij Izovino in Kasteel Wallemote. De toegang is gratis. Tijdens dat weekend is er nog een laatste kans om je te registreren als orgaandonor.