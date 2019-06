Kunstonderwijs blaast zestig kaarsjes uit VDI

02 juni 2019

14u33

Bron: VDI 0 Izegem De Izegemse Kunstacademie bestaat dit jaar officieel zestig jaar. Op vandaag heet ze Art’Iz en de werking bloeit als nooit tevoren. Ook de toekomst oogt rooskleurig, met plannen voor een verhuis naar site Baertshof.

“In 1959 besliste de Izegemse gemeenteraad om een stedelijke muziekschool op te richten. Het Izegemse kunstonderwijs bloeit als nooit tevoren”, zegt schepen van Kunstonderwijs Kurt Himpe.

Er was in Izegem al sinds 1939 een vrije muziekschool, maar door de oprichting van de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord (SAMW) werd deze muziekschool overgenomen. De principiële beslissing door de Izegemse gemeenteraad werd genomen op 28 mei 1959.

“Tijdens het eerste schooljaar 1959-1960 waren er in Izegem 244 leerlingen en 18 leraars. Herman Roelstraete was de eerste directeur en het auditorium van de academie is trouwens nog altijd naar hem vernoemd”. De academie startte in de gebouwen van de verbouwde cichoreifabriek Vandekerkhove in de Kruisstraat. “In 1960 werd beslist om een nieuw gebouw te plaatsen en in 1966 werden de nieuwe lokalen ingehuldigd, waaronder het auditorium, acht klaslokalen, loges en een kleine conferentiezaal. In 1978 kreeg de academie een moderner voorgebouw. In 1997 werd opnieuw bijgebouwd”, vertelt de schepen.

In 1977 ging Herman Roelstraete met pensioen en werd na een vervanging van enkele maanden door Gabriël Deklerck in november 1978 opgevolgd door Mieke Vanhaute. Sinds 2013 is Wim Belaen directeur.“De locatie van het evenement ‘De Artiestenfabriek!’ in 2016 was symbolisch: de nieuwe academie komt in drukkerij Strobbe”

“Naast de SAMW was er in Izegem ook een Stedelijke Academie voor Schone Kunsten (SASK). In 2015 kwam er een fusie tussen de Izegemse Stedelijke Academie voor Muziek en Woord en het Izegemse filiaal van de Roeselaarse Stedelijke Academie voor Schone Kunsten, waardoor muziek, woord en beeld onder één vlag kwamen. In februari 2016 werd de nieuwe naam bekendgemaakt en werd de Kunstacademie omgedoopt tot Art’Iz”, aldus directeur Wim Belaen.