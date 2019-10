Kunstenaars palmen voormalige drukkerij Strobbe in Valentijn Dumoulein

16 oktober 2019

18u20 2 Izegem Drieëntwintig kunstenaars palmen op vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 oktober onder de noemer Art Originals de leegstaande drukkerij Strobbe in het centrum van de stad in. Dat gebeurt naar aanleiding van het evenement Buren bij Kunstenaars.

De drukkerij staat ondertussen al enkele jaren leeg. Strobbe fusioneerde met drukkerij Continuga en vormt nu de INNI-Group in Heule. Een deel van de gebouwen blijft bewaard om op termijn onderdak te bieden aan de kunstacademie, bibliotheek en het stadsarchief. Voor het zover is, mogen enkele kunstenaars hun werken er dit weekend tentoonstellen. “Luc Strobbe was zo vrij zijn oud mooi leegstaand winkelgebouw ter beschikking te stellen”, vertellen initiatiefnemers Jan Tousseyn en Jimmy Mandeville. “De meeste kunstenaars die deelnemen hebben een opleiding genoten aan de Izegemse kunstacademie Art’Iz, maar verder hebben zij niks met deze organisatie te maken. Onze groep heeft op alle vlakken een grote verscheidenheid. Er zitten zowel jonge als oude deelnemers, mannen en vrouwen en grote en iets minder grote talenten in. We delen wel allemaal een passie voor het tekenene. Veel werken zijn met houtskool en Chinese inkt gemaakt, maar ook met verf of bister aquarel. Het is de eerste keer dat we naar buiten komen en we hopen er binnen twee jaar ook terug bij te zijn.”

Komen kijken kan op vrijdag 18 oktober van 18 tot 22 uur, op zaterdag en zondag 19 en 20 oktober van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur en op zondag van 10

23 kunstenaars

De deelnemende kunstenaars zijn Marits Biesbrouck, Caroline Blondeel, Marianka Boudewyn, Claudia Coghe, Jeannine Debrouwere, Liliane Dedeurwaerder, Alain Devogèle, Kurt Godderis, Christine Omez, Lieve Parmentier, Jan Tousseyn, Dirk Vanbelle, Roos Casteleyn, Marie-Christine Verslype, Hilde Verbrugghe, Jimmy Mandeville, Mark Manderick, Nancy Vandewalle, Ludo Tommeleyn, Greta Vermander, Johan Ghesquiere, Luc Vandecasteele en Ria Vermeersch.