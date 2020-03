Kunstenaars lanceren ‘Goed gevoel’-route Valentijn Dumoulein

24 maart 2020

12u07 2 Izegem Een tentoonstelling organiseren lukt even niet meer, maar daar hebben de Izegemse kunstenaars een oplossing voor gevonden. “Meer dan dertig kunstenaars hebben zich nu al ingeschreven voor een ‘Goed Gevoel Kunstwandel- en fietsroute’ in onze stad”, zegt cultuurschepen Kurt Himpe (N-VA).

“Heel wat mensen maken van deze periode gebruik om alleen of in familiale kring te wandelen of te fietsen. Met de kunstwandel- en fietsroute willen de kunstenaars hen verrassen en laten genieten van hun kunstwerken”, verduidelijkt Kichou Lycke, voorzitter van de Werkgroep Beeldende Kunst.

Tentoonstelling

“Van 26 maart tot 26 april zullen nu al meer dan dertig kunstenaars op tal van locaties in Izegem een kunstwerk tentoonstellen in hun voortuin of aan een raam aan de straatkant. Na twee weken komen er nieuwe kunstwerken”, aldus schepen Himpe.

“Zo kunnen de Izegemse kunstenaars toch met hun werk naar buiten komen en worden kunstwerken in het straatbeeld gebracht. We zijn ervan overtuigd dat we met deze ‘tentoonstelling’ de mensen een goed gevoel kunnen geven door hen te laten genieten van de creativiteit van de Izegemnaar”, vult Kichou Lycke aan.

“In Izegem is er heel wat talent. Dat bleek telkens al tijdens het evenement ‘Buren bij Kunstenaars’. Er zullen zeker nog meer kunstenaars aansluiten zodat onze stad even opgefleurd wordt”, besluit Himpe.