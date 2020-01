Kunstenaar Piet Petillion overleden Valentijn Dumoulein

24 januari 2020

12u07 3 Izegem In de Sint-Tillokerk in Izegem wordt op zaterdag 25 januari afscheid genomen van kunstenaar en kinesist Piet Petillion. Piet is afgelopen zondag in AZ Delta overleden. Hij werd 74 jaar.

Piet Petillion werd geboren op 5 juni 1945 in Ieper. Hij trouwde met Leen Vanhullebus, die al in 2002 overleed. Ze woonden in de Roeselaarestraat, waar Piet ook zijn praktijk had. Later verhuisden ze naar een appartement op de Dam in Emelgem. Piet was de vader van Charlotte en Sophie en opa van Henri, Eline, Justine, Louise en Stéphanie. Kunst was de grote passie in zijn leven. “Hij creëerde prachtige beelden in keramiek, maar ook unieke schilderijen”, zegt Rik Decock, met wie hij samen in Rotaryclub Mandeldal zat. “Daarnaast was hij een gepassioneerd en begenadigd muzikant. In beide disciplines - kunst en muziek - was hij een autodidact. Een selectie werken werd in 2011 door Rotary Izegem verzameld in een boek waarvan de opbrengst naar Ziekenhuis zonder Grenzen en naar Verslavingspreventie in de Izegemse scholen ging. Eerder had hij al een kunstwerk gemaakt dat verkocht werd ten voordele van de strijd tegen polio. Hij was ook een trouwe exposant op de jaarlijkse kunst- en wijnproeverij Izovino in Wallemote. Piet was gehard door tegenslagen: een zwakke gezondheid met talloze ziekenhuisopnames en het plotse verlies van zijn vrouw Leen in 2002 hadden hem getekend, maar gaven hem tegelijk inspiratie op artistiek vlak. Heel wat leden van Rotary hebben een of meer werken van hem in huis. Zoals een Rotarylid schreef: “Ik zal er nu en dan eens een goeie dag tegen zeggen alsof het tegen jezelf is, zo blijven we elkaar te vriend.”

De uitvaartplechtigheid vindt plaats om 10.30 uur in de Sint-Tillokerk in Izegem. Mannenkoor De Kerels verzorgt mee de dienst.