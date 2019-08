Kunstacademie start met acteurs- en muziekateliers in Zonnebloemschool Valentijn Dumoulein

29 augustus 2019

11u06

Izegem Kunstacademie Art'Iz start In samenwerking met De Zonnebloemschool met een initiatieatelier en een muziekatelier. De twee diversiteitsateliers worden georganiseerd in de lokalen van De Zonnebloem in de Slabbaardstraat.

“Het initiatieatelier is voor kinderen vanaf zes jaar. Daarin leren de kinderen van alles om acteur of actrice te worden en zullen ze de wereld van de muziek verkennen door allerlei muzikale spelletjes. Zingen, dansen, Orff-instrumenten bespelen en allerlei andere instrumenten leren kennen hoort er natuurlijk bij”, verduidelijkt directeur Wim Belaen van Art’Iz. “Het muziekatelier is voor kinderen vanaf acht jaar. Tweemaal per week kunnen de kinderen een ontdekkingstocht maken doorheen de heerlijke wereld van muziek. Ze leren er tal van muzikale vaardigheden: zingen, noten lezen, ritmiek, klanken herkennen… Daarnaast kunnen de leerlingen ook een instrument leren of instrumentatelier volgen in de hoofdschool Art’Iz. Voor elke leerling in dit muziekatelier wordt in samenspraak met Art’Iz en de leerling zelf een traject op maat uitgewerkt.”

“Niet alleen de kinderen van De Zonnebloem kunnen zich inschrijven voor beide diversiteitsateliers”, zegt directeur Lynn Moyaert van de school. “Kinderen die zich in de muzische Art’Iz-wereld willen storten en dat willen doen op een tempo dat voor iedereen haalbaar is, kunnen er terecht.”

Opleidingen in de lift

“Vorig jaar startte de Kunstacademie met de opleidingen regisseur in het domein woord en met productontwerp in het domein beeld. Na een eerste proefjaar blijken beide nieuwe opleidingen een groot succes en de opleidingen worden daarom verdergezet en komen nu op volle kracht”, aldus schepen van Kunstonderwijs Kurt Himpe (N-VA). Ook de Jazz-Pop-Rock-afdeling bloeit als nooit tevoren; Leerlingen kunnen er hun favoriete instrument spelen en na voldoende opleiding kunnen ze in een van de zes Art’Iz-bands aan de slag.