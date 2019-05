Kunstacademie neemt site Victoria in Brugstraat in VDI

28 mei 2019

11u10

Bron: VDI 0 Izegem Kunstacademie Art’Iz neemt de etalages van de voormalige winkel Victoria in de Brugstraat in. “Daardoor kunnen we voor het domein Beeld van de Kunstacademie bijkomend promotie maken op een symbolische plaats”, zegt schepen van Kunstonderwijs Kurt Himpe (N-VA).

“De site Victoria werd begin 2018 aangekocht door de stad voor de ontwikkeling van de site Baertshof waar ook een nieuwe bibliotheek en Kunstacademie komen. Het is dus zeker symbolisch dat we al promotie maken voor bepaalde opleidingen van Art’Iz bij Baertshof en intussen is er ook een zinvolle en kunstzinnige invulling van het pand.”

“Het domein beeld met schilder- en tekenopleidingen en de opleiding productontwerp zijn uiteraard zeer handig om de Kunstacademie letterlijk en figuurlijk in de etalage te zetten”, verduidelijkt Beeldcoördinator Lisa Spillebeen. “Zo kunnen we al voor de komende Batjesperiode promotie maken. De inschrijvingen voor het domein Beeld starten al vanaf begin juni.”

Happening

“Op woensdag 26 juni vindt in de namiddag de happening van de Kunstacademie plaats”, zegt directeur Wim Belaen. “Dan zetten we op de site van de Kruisstraat de domeinen woord, muziek en beeld in de kijker met optredens en allerhande activiteiten.”