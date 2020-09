Kunstacademie Art’Iz goed uit de startblokken geschoten Valentijn Dumoulein

02 september 2020

09u31 1 Izegem Ook het nieuwe schooljaar voor de Kunstacademie Art’Iz regio Izegem start met een uitgebreid aanbod aan opleidingen. “De Kunstacademie neemt alvast een vliegende start”, zegt schepen van Kunstonderwijs Kurt Himpe.

“De inschrijvingen lopen nog binnen, maar we hebben al meer inschrijvingen dan vorig jaar. Pas over enkele weken kunnen we een eindbalans opmaken”, verduidelijkt Himpe. Net als de vorige jaren breidt het aanbod ook uit. “Met de nieuwe opleiding singer-songwriter, waarbij de leerlingen goede songs leren schrijven, en het nieuwe vak arrangeren om bestaande muziek te bewerken, modeltekenen en de oprichting van choirs klarinet, sax, dubbelriet, koper, gitaar en strijkers zetten we de vernieuwing door”, vertelt directeur Wim Belaen. “Er is ook een uitbreiding van het succesvolle Jazz-Pop-Rock. Creativiteit, professionaliteit en vernieuwing vormen de leidraad in de uitbouw van de Kunstacademie.”

Bijkomende investeringen

Om het schooljaar optimaal te kunnen starten en alles coronaproof te maken, werd ook geïnvesteerd. “Alle middelen worden ingezet om de lessen in ideale omstandigheden te laten verlopen. Zo hebben we honderd flexibele plexiwanden gekocht voor elk lokaal. We maken trouwens ook gebruik van alle beschikbare ruimtes op de sites in de Wijngaardstraat en in de Kruisstraat en ook het groot auditorium en de bar van de Kunstacademie worden ingeschakeld”, legt Himpe uit. “Het stadsbestuur investeert ook in extra niet-gesubsidieerde uren, zodat groepen kunnen opgesplitst worden.”