Krokuspret met de kinderen: Eperon d’Or stippelt speelparcours voor peuters en kleuters uit Valentijn Dumoulein

26 februari 2020

14u57 0 Izegem Wie in deze waterachtige krokusvakantie nog op zoek is naar een leuke activiteit voor de (klein-)kinderen te doen, kan nog tot en met zondag in stadsmuseum Eperon d’Or terecht. Onder de noemer ‘Mini en Maxi’ heeft het schoenen- en borstelmuseum een speelparcours voor families met peuters en kleuters uitgestippeld.

Het parcours bestaat uit beleving voor alle zintuigen en een creatief moment tussen (groot-)ouders en (klein-)kinderen. Het traject kan je in anderhalf uur doorlopen. Er is een vrije start tijdens de openingsuren van het museum, van 13.30 tot 17.30 uur. De activiteit is voor peuters en kleuters van 1 tot 5 jaar, onder begeleiding van een volwassene.