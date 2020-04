Kroegentocht Izegem Klinkt wordt naar 28 augustus verplaatst Valentijn Dumoulein

03 april 2020

12u52 0 Izegem De organisatie wachtte nog even af, maar nu is het onvermijdelijk: ook de kroegentocht Izegem Klinkt kan door het coronavirus niet doorgaan. De volgende editie stond gepland voor vrijdag 8 mei, maar krijgt nu een nieuwe datum in augustus.

De kroegentocht zou voor het tweede jaar op rij gratis zijn en ruim tien cafés en evenveel bands aanbieden, maar wordt nu noodgedwongen verplaatst. “Uw en onze gezondheid krijgt de voorrang”, zeggen organisatoren Bjorn Olivier en Jurgen Vierstraete.

“Izegem Klinkt wordt gedragen door een equipe vrijwilligers die we in geen geval zullen blootstellen aan het gevaar van een eventuele besmetting”, vertellen de organisatoren nog. “Daarom hebben we beslist om niet langer af te wachten en Izegem Klinkt te verplaatsen naar 28 augustus. Meer informatie volgt binnenkort, het is mogelijk dat de line-up een beetje aangepast zal worden naargelang de beschikbaarheid van de bands.”