Kroegentocht Izegem Klinkt geannuleerd Valentijn Dumoulein

22 juli 2020

13u09 0 Izegem Wat al langer in de lucht hing is nu ook bevestigd door de organisatie van de jaarlijkse Izegemse kroegentocht Izegem Klinkt: het evenement wordt dit jaar definitief geschrapt.

De kroegentocht ging normaal in mei doorgaan, maar het land zat toen nog in volle lockdown. Daarop verplaatst de organisatie het evenement uit voorzorg naar 28 augustus, maar ook die datum valt nu in het water. “

“Wat ons gezond verstand al even had duidelijk gemaakt werd nu ook bevestigd na het invullen van de event matrix”, zegt Jonathan Mestdagh van de organisatie. “Dit jaar jammer genoeg geen Izegem Klinkt, ook de uitgestelde editie zal niet doorgaan. We willen onze vrijwilligers, groepen, bezoekers, kroegbazen en personeel... niet blootstellen aan een eventuele besmetting. Ook praktisch was het zo goed als onmogelijk om te voldoen aan alle opgelegde maatregelen voor evenementen. Noteer alvast 14 mei 2021 in jullie agenda, voor een hopelijk coronavrije editie.”