Kortsluiting in woning door waterinspijpeling tijdens stormpiek LSI

09 februari 2020

21u25

Bron: LSI 0 Izegem Terwijl de regen met bakken uit de lucht viel tijdens de piek van de storm liep zondagavond bij de Izegemse post van de brandweerzone Midwest een melding van een woningbrand binnen.

In de Roeselaarsestraat in Izegem was door de inslag van de regen water in een woning gespijpeld. Dat zorgde voor een kortsluiting. Van brand bleek er ter plaatse geen sprake. De Izegemse post kreeg zondag zo’n 20 meldingen van stormschade te verwerken. Er raakte onder meer een dakbedekking van een appartementsgebouw los. Dat zorgde later zondagavond ook voor waterinsijpeling in dat gebouw. De brandweer zorgde voor een zeil om verdere schade te voorkomen.