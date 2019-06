Kortsluiting aan vrachtwagen oorzaak van monsterbrand in loods vol werkmateriaal Hans Verbeke

27 juni 2019

20u35 0 Izegem Het vermoeden van de avond voordien werd donderdag bevestigd door de branddeskundige: er is geen kwaad opzet gemoeid bij de brand in een loods die gehuurd wordt door Laurenzo Maertens. De brand is een ramp voor de zaakvoerder van Renovatie-Team Maertens, die over twee weken in het huwelijksbootje stapt. Twee vaste medewerkers zijn technisch werkloos.

De branddeskundige die aangesteld werd door het Kortrijkse parket kwam donderdagvoormiddag tot de vaststelling dat de brand in de ruim 200 vierkante meter grote loods is ontstaan aan het motorblok van een zo goed als nieuwe Iveco-vrachtwagen met kraanarm, die binnen gestald stond. De oorzaak van de kortsluiting is niet duidelijk. Laurenzo Maertens, op bezoek bij een klant, en zijn verloofde Eefje Seeuws waren niet thuis toen de brand uitbrak. Ze werden gealarmeerd door buren. Het koppel kon niet anders dan machteloos toezien hoe de vlammen de loods en een gemetseld bijgebouw helemaal vernielden. Maertens verloor in de brand al zijn werkmateriaal. Hij is, net zoals zijn twee vaste medewerkers, voorlopig technisch werkloos.

Asbest blijft zorgen baren

Bij de brand kwam asbest vrij, afkomstig van de dakbedekking van de uitgebrande loods. Vezels belandden op het dak van het nabijgelegen bedrijf Unilin, maar ook in de achterzijde van enkele aanpalende tuinen. Vooraleer het asbest geruimd kan worden, moet eerst bepaald worden over welke soort het precies gaat. Daarom werden stalen genomen die nu zullen onderzocht worden. Medewerkers van de milieudienst van de stad kwamen donderdag ter plaatse om poolshoogte te nemen over de toestand en te bespreken hoe het nu verder moet. Een aantal bewoners mag voorlopig het achterste deel van hun tuin niet in, zolang de asbestresten niet geruimd zijn. Hoe lang dat zal aanslepen, is niet bekend.

Tegenslag houdt aan

Voor Laurenzo Maertens en zijn verloofde Eefje Seeuws is de monsterbrand een zware dobber en een nieuwe tegenslag in korte tijd. Eind vorig jaar zat het koppel bijzonder verveeld met het feit dat oplichters de naam en het btw-nummer van Renovatie-Team Maertens misbruikten in de regio Wommelgem. Nietsvermoedende burgers werden geld afgetroggeld waarna de oplichters spoorloos verdwenen. In januari werd de huurwoning van het koppel getroffen door een brand in een hobbykamer op de bovenverdieping. Ook de zolder liep toen ernstige schade op.