Koppel tachtigers dakloos na brand in garage van rijwoning VHS

26 januari 2020

20u12 0 Izegem Jozef Vandommele en Erna Ghillemyn, een echtpaar tachtigers moet voorlopig op zoek naar een ander onderkomen. Zondagavond woedde een brand in de garage van hun hoekwoning.

Buren Piet Foulon en Adinda Creytens genoten zondagavond rustig van aan aperitiefje toen plots verschillende keren werd aangebeld aan hun woning in de Molenhoekstraat. “Toen we de deur openden, stonden we oog in oog met onze Jozef en Erna, die enkele huizen verderop wonen”, vertelt Piet. “Ze waren in paniek en zeiden dat er brand was in hun woning. Ze vroegen ook of we snel de brandweer konden bellen.” Piet en Adinda ontfermden zich over het koppel tachtigers, dat later nog ter controle naar de Sint-Jozefskliniek werd overgebracht.

Vuurhaard snel geblust

De bejaarde bewoners van de hoekwoning beseften dat er iets niet pluis was toen plots de elektriciteit uitviel bij hen. Daarop zijn ze op de tast naar buiten gegaan, op zoek naar hulp. Op dat moment ontsnapte al rook uit de garage. De brandweer moest de voordeur forceren om binnen te geraken. Dikke zwarte rook kwam de blussers tegemoet. Enkelen zochten naar de vuurhaard die zich situeerde in de garage. De brand was snel geblust, daarna werden alle ramen en deuren opengezet om de rook uit het huis weg te krijgen. Een probleem met de elektriciteit zou aan de basis van de brand liggen. De zoon en dochter van Jozef Vandommele en Erna Ghillemyn kwamen ter plaatse om hun ouders bij te staan. Allicht kan het echtpaar de komende tijd bij één van hen terecht.