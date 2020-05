Koppel riskeert twee jaar cel voor veertien inbraken Alexander Haezebrouck

25 mei 2020

17u52 0 Izegem Een koppel uit Roubaix riskeert twee jaar cel voor veertien inbraken vorig jaar. Ze sloegen onder andere toe in woningen in Ardooie, Izegem en Waregem.

Het koppel werd gearresteerd op 14 augustus 2019. “Ze hanteerden telkens dezelfde methode. De vrouw belde aan om te zien of de bewoners thuis waren. Als dat niet zo was, brak de man binnen om te stelen en ging de vrouw op verkenning. Ze gingen telkens aan de haal met dure multimediaspullen en geld”, zei het openbaar ministerie.

In totaal pleegde het koppel volgens het parket veertien inbraken. Op de rechtbank in Kortrijk stelden zich maandag acht slachtoffers burgerlijke partij. “Heel ons huis was overhoop gehaald en lag vol met glasscherven”, getuigde een koppel uit Izegem dat slachtoffer werd van het Frans koppel. “Alles werd uit de kasten gegooid. De daders denken niet aan de emotionele schade die ze bij zo’n feiten aanrichten. Zelfs de as van mijn moeder lag op de grond.”

De advocaat van de vrouw van het Frans koppel vraagt de vrijspraak. “Ze kwam spullen kopen in de omgeving en was daar niet om te stelen”, pleitte haar advocaat. “Wat haar man uitstak, wist ze niet.” De man gaf een deel van de feiten toe. Beiden riskeren nu een gevangenisstraf van twee jaar, het parket vraagt ook om hun auto verbeurd te verklaren. Vonnis op 15 juni.