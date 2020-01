Koninklijke Stadsfanfaren stellen nieuw album voor Valentijn Dumoulein

03 januari 2020

11u17 0 Izegem De Koninklijke Stadsfanfaren hebben met ‘Spirit of The Terra Nova’ hun tweede album klaar. De nieuwe cd werd voorgesteld in de Sint-Tillokerk en is nu te koop bij alle leden.

De vorige cd van de fanfare – met 213 jaar een van de oudste van ons land – dateert al van dertien jaar geleden. “Het idee ontstond toen Tom Davoren en Luc Vertommen aanwezig waren op de wereldpremière van The Spirit of the Terra Nova”, vertelt dirigent Hans Demeurisse. “Het eerste werk dat aangevraagd werd door Fanfarissimo, een consortium bestaande uit negen fanfares met de bedoeling om het origineel repertoire voor fanfareorkest uit te breiden en nieuw leven in te blazen. Op die manier ontstond een samenwerking tussen ons, componist Tom en artisitiek leider van uitgeverij Bandpress Luc Vertommen. Samen met Mirasound en opnameleider Jelle Tassyns werd in het weekend van 13 tot en met 15 september serieus gezweet en gezwoegd om alle noten zo mooi mogelijk door de micro’s te blazen.”

Premières

De cd bevat bijna uitsluitend premières van nieuwe composities of arrangementen voor fanfareorkest. In Rituals horen we Gilles Demeurisse als euphoniumsolist aan het werk, dit solowerk werd speciaal voor dit project herwerkt voor fanfareorkest. Daarnaast werd ‘De Onderwaterzetting’ opgenomen, een nieuw werk van Simon Van Hoecke. Om het totaalproduct nog gevarieerder te maken, werd de cd aangevuld met een arrangement door Luc Vertommen van Moscow Cheryomushki, een klassieker in het oeuvre van Dmitri Shostakovich. Jubilance is daarentegen een flitsende oorwurm die de cd met een glimlach doet afsluiten. De cd kost vijftien euro en is verkrijgbaar bij alle muzikanten van de Koninklijke Stadsfanfaren Izegem of op www.ksfi.be.