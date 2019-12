Koninklijke Harmonie Leo XIII zet ‘duiveltje-doet-al’ Frans Vroman in de bloemetjes Valentijn Dumoulein

05 december 2019

14u45 1 Izegem Op het jaarlijkse Sint-Ceciliafeest had koninklijke Harmonie Leo XIII extra aandacht voor bestuurslid Frans Vroman. Hij is al vijftig jaar lid van de muziekvereniging en werd daarvoor in de bloemetjes gezet.

De harmonie deed naar jaarlijkse gewoonte eerst een rondgang, dit keer voor het eerst in de Paterswijk. Hun nieuwe repetitielokaal ligt namelijk aan De Drie Gezellen bij het Patersdomein. Ze verzorgden meteen ook een gesmaakt optreden in het nabijgelegen rusthuis ’t Pandje. Later was er een avondfeest in Ruytershove, waar ex-burgemeester Gerda Mylle, schepen Ann Van Essche en voorzitter Dirk Van Walleghem Frans bejubelden voor zijn rijkgevulde carrière. De harmonie sloot de avond af met de overhandiging van een kunstwerk aan Frans. Alle aanwezigen ondertekenden ook een herinneringspancarte die ze later op de achterkant van het kunstwerk kunnen plakken.