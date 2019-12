Kom zaterdag gezelschapsspelletjes spelen in zaal ISO Valentijn Dumoulein

03 december 2019

14u58 0 Izegem Curieus Izegem organiseert op zaterdag 7 december in zaal ISO een namiddag vol gezelschapsspelletjes en volksspelen ten voordele van vzw Victor. Iedereen kan die dag tussen 14.30 en 18 uur komen meespelen met een van de honderd spelletjes.

“We nodigen iedereen uit om te komen spelen”, vertelt Dirk Oplinus. “We voorzien zelf in een reeks spelletjes, gaande van bord- en gezelsschapsspelletjes tot volksspelen. Kinderen, ouders en grootouders kunnen zo samen komen spelen voor De Warmste Week. We plaatsen ook een ‘rospot’, waar iedereen zijn rosse muntjes kan doneren. We kunnen daarbij rekenen op de speelotheek van de Izegemse bibliotheek. Zo kunnen we honderd gezelschapsspelletjes aanbieden. Dankzij de volksspelenclub van ’t Elfde Gebod beschikken we ook over een reeks tafelvolksspelen. Verder hebben we ook enkele grotere volksspelen gehuurd.” De inkom bedraagt vijf euro, inclusief gratis pannenkoeken. Kinderen onder de 12 jaar mogen gratis binnen.