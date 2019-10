Kom griezelen in 'macaber museum' Eperon d'Or Valentijn Dumoulein

30 oktober 2019

19u57

Stadsmuseum Eperon d'Or ondergaat op woensdag 30 en donderdag 31 oktober een metamorfose. Onder de noemer 'Macaber Museum' kan je er in sessies van honderd minuten komen griezelen. Het is al voor het tweede jaar op rij dat het museum het griezelpad opgaat. Dit jaar jagen huiveringwekkende vertellers er je de stuipen op het lijf. Weinig mensen weten dat de geschiedenis van het borstel- en schoenmaken enkele griezelige gebeurtenissen bevat. In deze nocturne zoek je je weg doorheen de duistere kamers van het museum. Onderweg pik je een reeks huiveringwekkende verhalen mee. Geschikt voor griezelfans vanaf 10 jaar. De start is telkens voorzien tussen 18 en 20.20 uur. Na 100 minuten spanning kan je bij een lekker pompoensoepje rustig bekomen. Of is dat maar schijn? Inschrijven is niet nodig. De gewone toegangstarieven gelden daarbij. (VDI)