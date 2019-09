Koffieketen IzyCoffee zoekt via ‘crowdlending’ investeerders voor nieuwe vestigingen: “Droom om tegen 2025 in 70 Belgische steden actief te zijn” Valentijn Dumoulein

17 september 2019

10u31 0 Izegem Koffieketen IzyCoffee wil uitbreiden en om die groei te realiseren is het gestart met een zoektocht naar fondsen via het crowdlendingplatform WinWinner. Doel is om naast vestigingen in Izegem en Tielt op termijn ook aanwezig te zijn in Torhout en enkele andere steden.

Voormalig Lufthansa-medewerker Bart Buyse gooide zijn leven vorig jaar om en startte in Izegem zijn koffiezaak IzyCoffee op. “We begonnen in augustus met een koffietruck en openden in het najaar onze eerste vestiging”, vertelt hij. “In juli van dit jaar kwam er een tweede in Tielt bij. Het doel is om de groei verder te zettten. Ik wil van IzyCoffee de eerste Belgische kwaliteitskoffieketen maken. Vaak laat de kwaliteit van de koffie die we drinken te wensen over en dat terwijl de Belg tot de grootste koffiedrinkers ter wereld behoort. In enkele grootsteden vind je wel al goede koffiebars, maar het potentieel van de markt is zoveel groter. Ook inwoners van kleinere provinciesteden verdienen het af en toe eens een lekkere koffie te kunnen drinken. “

Koffielab

IzyCoffee is nu een jaar oud en de zaak is zeven dagen op zeven open om zoveel mogelijk klanten te kunnen bedienen. “We werken met een eigen IzyCoffee-blend van Arabica-bonen, gemaakt door Creme de la Crema, de koffiebranderij van Michaël Van de Moortel”, zegt Bart. “Die vormt de basis voor de verschillende varianten die we in onze shops aanbieden. In ons koffielab experimenteren we door koffie met verschillende kruiden en extracten te mixen. Daarnaast hebben we ook (vegan) taartjes, wraps en salades in ons aanbod.”

Crowdlending

Om aan de nodige financiering te raken is er een crowdlendingcampagne op het online platform WinWinner opgestart. “We hebben al 100.000 euro via de bank, maar zoeken nog eens zoveel geld via win-winleningen. Investeren kan vanaf 5.000 euro. Het verschil met crowdfunding is dat je hier investeert en wij je op een termijn van acht jaar terugbetalen”, aldus Bart. “Er is een jaarlijks rendement van 4,5 procent en moest het mislukken is er een gegarandeerde terugbetaling van 30 procent van het gegeven bedrag. Voor de investeerders ontstaan er geen kosten.”

Het verschil met crowdfunding is dat je hier investeert en wij je op een termijn van acht jaar terugbetalen” Bart Buyse

Ambassador Night

Er is nu woensdag 18 september alvast een Ambassador Night in de Tieltse vestiging. “Daar willen we potentiële investeerders over onze groeiplannen inlichten”, zegt Bart. Die zijn al erg concreet. Er staat een derde vestiging in Torhout op de planning en later willen we ook in Deinze, Aalter, Waregem, Kortrijk en Roeselare iets beginnen. In een volgende fase zijn ook Gent, Brugge en enkele Belgische kuststeden aan de beurt. Het is de droom van IzyCoffee om tegen eind 2025 in alle 70 Belgische steden met meer dan 20.000 inwoners een IzyCoffee-koffiebar te hebben.”

In ons zakenmodel slagen we er in met efficiënte werkmethodes onze loonkosten laag te houden”, volgens Bart. “Elke shop wordt uitgebaat door één persoon, eventueel aangevuld met één flexi-jobber of student op piekmomenten.”

Wie interesse in het project heeft, kan op 18 september om 19 uur terecht bij IzyCoffee op het Rameplein 7 in Tielt. Meer info via https://www.winwinner.be/kmo/izycoffee.