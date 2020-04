Koffieketen IzyCoffee haalt meer dan 150.000 euro op via crowdlending Valentijn Dumoulein

08 april 2020

15u18 0 Izegem Koffieketen IzyCoffee is er in geslaagd in een paar maanden tijd 150.000 euro via crowdlending op te halen. Daardoor kon de recentste vestiging in Torhout de deuren openen. Op termijn wil zaakvoerder Bart Buyse in elke Belgische stad met meer dan 20.000 inwoners ten minste 1 vestiging openen.

Dat de Belg een koffiedrinker is, dat is algemeen geweten. Maar kwaliteitskoffie vind je zeker niet overal. Daarom startte Bart Buyse in 2018 met een coffeetruck en een eerste koffiebar in zijn thuisstad Izegem. Zijn concept sloeg duidelijk aan en leidde tot de opening van een tweede IzyCoffee-vestiging, in Tielt. Een nieuwe vestiging uit de grond stampen vraagt uiteraard investeringen. Buyse startte daarom een financieringszoektocht. “Winwinleningen zaten altijd al in mijn businessplan. Ik koos ervoor om een campagne op te starten bij het crowdlendingplatform WinWinner. Op die manier kon ik met een publieke campagne op zoek gaan naar mensen die in IzyCoffee wilden investeren.” Het verschil met crowdfunding is dat je investeert en de lener je op een termijn van acht jaar terugbetaalt. Er is een jaarlijks rendement van 4,5 procent en mocht het mislukken is er een gegarandeerde terugbetaling van 30 procent van het gegeven bedrag. Voor de investeerders ontstaan er geen kosten.

Derde vestiging geopend

De campagne werd gelanceerd in september vorig jaar, met 100.000 euro als doelbedrag. Buyse merkte heel veel positieve feedback van zijn volgers en organiseerde zelfs een infoavond voor geïnteresseerde investeerders. De campagne wierp haar vruchten af. “Na 3 maanden was het doelbedrag binnengehaald en in december kon IzyCoffee trots haar derde vestiging openen in Torhout”, zegt Bart. “Maar dankzij enkele investeerders die nog een tweede keer wilden investeren in de West-Vlaamse onderneming, werd het doelbedrag van de campagne zelfs nog verhoogd. Uiteindelijk haalde IzyCoffee op die manier 151.000 euro aan winwinleningen op.”

Coronacrisis

Ook de coronacrisis heeft een stevige impact op IzyCoffee. De 3 vestigingen zijn gesloten, zelfs takeaway is niet meer mogelijk. “Takeaway vertegenwoordigt in normale omstandigheden ongeveer de helft van onze omzet, maar tijdens de lockdown is de gezondheid van de Belgische bevolking onze hoogste prioriteit. We kiezen ervoor geen wachtrijen bij IzyCoffee te genereren en willen zo meewerken aan een platte curve, die er hopelijk voor zorgt dat we snel terug kunnen openen”, aldus Buyse. “Uiteraard moeten we daardoor op zoek naar andere manieren om inkomsten te genereren tijdens deze moeilijke tijden. Daarom promoten we in deze periode onze prepaidkaarten, waarmee klanten voor zichzelf of als cadeau aan iemand anders met een minimumwaarde van 25 euro al enkele koffies voor in de toekomst kunnen aankopen. Als tijdelijke actie en zolang we gesloten zijn, verdubbelen we het bedrag dat zij op hun kaart plaatsen.”