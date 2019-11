Kloosterzusters vertellen over hun leven en werk Valentijn Dumoulein

19 november 2019

15u40 0 Izegem Pastorale Eenheid Sint-Crispijn organiseert voor de tweede keer de voordracht ‘Zusters op de bres’. Kloosterzusters Rose en Adelheid werkten mee aan het boek en de tentoonstelling ‘Zusters’ en komen opnieuw vertellen over hun leven en werk.

De voordracht vindt plaats op dinsdag 26 november om 14 uur in de bovenzaal van het Dorpshuis in Emelgem. Je kunt er bij een kop koffie en een gebakje genieten van het levensverhaal van zusters Rose en Adelheid. “Ze vertellen over hun roeping, werk, toekomst en de komende adventstijd”, vertelt parochieassistent Geert De Paepe. “Aanleiding is de publicatie van het boek ‘Zusters’ van journalist Valentijn Dumoulein en fotograaf Lodewijk De Decker. De aanwezigen kunnen het boek ook kopen. De muziek wordt verzorgd door violiste Agnes Kesteloot.”

Inschrijven is vereist via magda.vanderheere@sintcrispijnizegem.be op op 0472/75.97.77. De toegangsprijs bedraagt twee euro, ter plaatse te betalen.