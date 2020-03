Kleur eens Eperon d’Or en win een verjaardagsfeestje Valentijn Dumoulein

11u59 2 Izegem In een poging de verveling een halt toe te roepen lanceert stadsmuseum Eperon d’Or op zijn website een ouderwetse kleurwedstrijd. De kleurplaten in kwestie zullen velen bekend voorkomen, van de Sint-Tillokerk tot het museum zelf. Het gaat om een wedstrijd waarbij de winnaar een verjaardagsfeestje in het museum aangeboden krijgt.

Op de eerste kleurplaat herkennen we de skyline van Izegem, met onder andere de torens van de Heilig-Hart- en Sint-Tillokerk, maar ook de schouw van Etiz en het Blauwhuis. Verder vind je er ook een reeks borstels en schoenen terug die je kroost naar eigen keus kan inkleuren. Alles is toegelaten, van kleurpotloden en verf tot stiften en glitters. Maak een foto van je kunstwerk en mail het door naar eperondor@izegem.be met naam en leeftijd van de inzender. Wie mee doet, maakt kans op een verjaardagsfeest. Alle tekeningen komen op de Facebookpagina van het museum terecht. Wie op 19 april het grootste aantal vind-ik-leuks heeft, wint een uniek verjaardagsfeest in het museum, met pannenkoeken, chocomelk en een heleboel verrassingen. Het gaat om een feest waar tien vrienden of vriendinnetjes op welkom zijn. Je kan de kleurplaten in groot formaat terugvinden via https://eperondor.be/verjaardagskleuren?fbclid=IwAR0Z9uxHUvehOBdis__ztZoccxiA4GZ4y3GEtmP8bF4Dyh7Jca8Uq6fvtEA.