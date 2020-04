Kleine file bij heropening containerpark, tijdelijk eenrichtingsverkeer om druk te verlichten Valentijn Dumoulein

07 april 2020

15u08 0 Izegem Overal in Vlaanderen mochten de containerparken terug open en dat leverde hier en daar behoorlijke files op. Ook in Izegem was het dinsdagnamiddag bij de opening omstreeks 14 uur even aanschuiven, maar de politie leidde alles in goede banen.

Dat het in Izegem al eens druk aan het containerpark kan zijn, is een open deur intrappen. Dat er bij opstoppingen soms gevaarlijke situaties ontstaan, was in het verleden al voer voor verschillende politieke discussies, maar uiteindelijk blijkt er geen deftige alternatieve locatie beschikbaar. De heropening van het containerpark in deze coronatijden zorgde evenwel voor een kleine file. Ook burgemeester Bert Maertens kwam een kijkje nemen en besloot in samenspraak met de politie om tijdelijk eenrichtingsverkeer in de Lodewijk de Raetlaan in te voeren, met verkeer dat vanuit de richting van de rotonde met de Lieven Gevaertlaan mag komen. Verkeer uit de tegenovergestelde richting wordt een blokje omgeleid. Of de maatregel ook morgen geldt hangt volledig af van de drukte aan het containerpark.



