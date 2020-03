Kinderpret op Lentekriebels van Gezinsbond Valentijn Dumoulein

03 maart 2020

09u36 0 Izegem De Kachtemse afdeling van de Gezinsbond pakt op zondag 8 maart uit met het evenement Lentekriebels.

Iedereen is vanaf 10.30 uur welkom op het domein van de Sint-Vincentiusschool in de Hogestraat 66. Er zijn de hele dag gratis activiteiten zoals een springkasteel, gekke kapsels, knutselen, Ytong Art, zandkleurplaten, foamklei, stokvangen en een nagelblok. Er is ook eten en drinken aan kleine prijzen voorzien.