Kinderen Zonnebloemschool stellen eigen stripverhaal voor Valentijn Dumoulein

19 februari 2020

12u30 4 Izegem In de bibliotheek van Izegem is dinsdagavond de expo ‘Helden en schurken’ geopend. Onder andere leerlingen van de Zonnebloemschool werkten mee aan de tentoonstelling. Via een zelfgemaakt stripverhaal leerden ze bij over maatschappelijke thema’s, zoals extremisme en haatspraak.

Het gaat om een preventief stripproject van de politiezone Riho en waar ook enkele scholen uit Roeselare en Gits aan heben meegewerkt. In Izegem ging het om 29 deelnemers van de Zonnebloemschool. “De kinderen leerden via een lessenpakket en workshops meer over stereotypen en uiteenlopende ideologieën”, zeggen meester Rudi Simoens en juf Sofie Maes. “Striptekenaar Constantijn ‘Conz’ Van Cauwenberghe kwam in de klas langs om hen de kneepjes van het stripmaken te leren.”

Eigen inbreng

Dat de kinderen het project wel konden smaken, blijkt uit de voorstelling van hun eigen stripalbum ‘Dit is onze wereld’. “De titel is onze uitvinding”, glunderen klasgenootjes Lone Cobbaert en Yluna Dierickx. “We mochten allemaal een hokje uit het stripalbum tekenen en hadden ook inbreng over het verhaal en de hoofdpersonages. Het gaat onder andere over een jongen die ballet wil dansen en daardoor gepest wordt. We zijn blij met het eindresultaat.”

Het stripalbum is nog in enkele exemplaren in de bib verkrijgbaar. Tegelijk met de strip toont de expo, die nog tot 20 maart loopt, hoe het er bij het project achter de schermen aan toe ging.