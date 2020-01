Kinderen leren piekeren (h)erkennen met escapespel Valentijn Dumoulein

13 januari 2020

12u34 0 Izegem Uit onderzoek van de vzw Joetz blijkt dat 9 op de 10 kinderen wel eens piekert en de helft weet niet goed hoe daar mee om te gaan. Als antwoord daarop creëerde de vzw, een jeugddienst voor kinderen en jongeren van 3 tot 30 jaar, het escapespel ‘Sam de robot’. De primeur was voor de Bellevueschool in Izegem.

“Piekeren gaat over denken aan negatieve dingen en problemen zonder daarbij tot een oplossing of beslissing te komen”, legt Kenny Mestdagh van Joetz uit. “Vaak gaat dat over de thuissituatie of school, maar 3 op 4 heeft ook moeite met zijn zelfbeeld. In tijden van selfies en sociale media hoeft dat niet te verbazen en dus besloten wij de resultaten van het onderzoek naar een escape-spel op maat van vijfde- en zesdejaars uit het lager onderwijs te vertalen.”

Gratis lespakket

Het escapespel bestaat uit vier dezelfde kamers waar de kinderen codes moeten kraken en puzzels oplossen. “Enkel door samen te werken, kunnen ze Sam helpen en komen de kinderen te weten wat piekeren eigenlijk is”, vertelt Lien Alleman van de vzw. “Ze ondervinden ook waarover vaak wordt gepiekerd en hoe ze best omgaan met piekeren. Na het spelen van ‘Sam de Robot’ werken de kinderen samen met de leerkracht verder rond het thema piekeren aan de hand van een gratis lespakket. Hierin vinden leerkrachten interactieve methodes op maat van kinderen om de piekerproblematiek te behandelen.”

“Leuker dan les”

Djustin Devriese (11) die les volgt aan de Bellevueschool, is alvast fan. “Zelf pieker ik niet zo veel, maar ik vind het goed dat er aandacht aan wordt besteed”, zegt hij. “Het spel zelf vergt best veel denkwerk. Zo moesten we een ketting met onze handen vormen om de deur van de escaperoom te kunnen openen. Dit is leuker dan les en een goede manier om zoiets aan ons uit te leggen”, vindt hij.

Ook andere Vlaamse scholen kunnen ‘Sam de Robot’ bij hen laten langskomen. Scholen die het escape spel niet kunnen boeken worden niet in de steek gelaten. Het lespakket kan ook gebruikt worden zonder het escape spel. Meer info op www.samderobot.be.