Kinderen buitenschoolse opvang rapen zwerfvuil aan zwembad Valentijn Dumoulein

29 oktober 2019

16u11 1 Izegem De kinderen van buitenschoolse kinderopvang Fieloe vervelen zich niet deze herfstvakantie. Ze zouden buiten kunnen ravotten of lekker binnen knutselen, maar ze kozen er maandag voor om zwerfvuil te gaan rapen.

“Het is al de vierde keer dat we er samen op uit trekken”, vertelt begeleidster Vanessa Debaes. “Een poos terug kwamen we met de begeleiders op dat idee en de kinderen waren meteen enthousiast. Via de stad hebben we gratis handschoenen, vuilniszakken en grijpers gekregen. Daarmee trekken we regelmatig op pad.” Zo ook gisteren, toen de groep in de omgeving van zwembad De Krekel zwerfvuil ging rapen. “Ongelofelijk wat we hier soms vinden”, zegt Louise. “Van lege flessen alcohol en bierblikjes tot veel sigarettenpeuken. Het is erg wat de mensen hier soms durven wegsmijten.” Vanessa beaamt. “In een uur tijd hebben we hier eens drie volle vuilniszakken bijeengeraapt”, zegt ze. “Het is goed dat de kinderen met het milieu bezig zijn, maar anderzijds is het erg dat we dit moeten blijven doen, want het vuil blijft terugkeren. Op deze manier hopen we toch de mensen wat te sensibiliseren.”