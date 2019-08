Kinderen beslissen mee over nieuwe speelzone Sint-Rafaël Valentijn Dumoulein

31 augustus 2019

13u43

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Izegem Het speelplein op de Sint-Rafaëlswijk krijgt binnenkort een nieuwe invulling en de kinderen uit de buurt kregen alvast de kans om daar hun mening over te geven. De jeugddienst hield een inspraakmoment voor de kinderen en tieners.

“Eind september verdwijnen de huidige speeltoestellen daar en starten de omgevingswerken voor de aanleg van een nieuw park met speelzone”, vertellen Kenny Rogiers en Elke Detavernier. “Er waren ruim twintig kinderen aanwezig. Daarnaast kwamen ook heel wat geinteresseerde buurtbewoners een kijkje nemen. Aan de hand van verschillende methodieken per leeftijdscategorie konden de kinderen richting geven aan hoe de speelzone er volgens hen moet uitzien.Zo was er onder meer keuze tussen balspelen, slingeren, draaien en zwieren, evenwicht, glijden, enz…”

Daarnaast kregen de kinderen zelf de kansd om als ontwerper aan de slag te gaan. Rekening houdend met een eigen budget konden ze hun eigen speelzone ontwerpen.“Zo moesten ze hun budget verdelen over vier thema’s, rekening houdend met kostprijs per aankoop”, vertelt Kenny. “Tekeningen of een opsomming van hoe hun ideale speelzone er uitziet, werden eveneens in ontvangst genomen. Een opvanginitiatief uit de buurt verzamelde zo ook heel wat ideeën.Naast heel wat toffe ideeën over de speelzone kregen we ook leuke suggesties binnen rond groenaanleg, veilig verkeer, beweegtoestellen voor ouderen. Heel wat info waar we nu mee aan de slag kunnen.”