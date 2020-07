Kinderburgemeester trapt Boskabaal-avontuur op gang Valentijn Dumoulein

05 juli 2020

13u40 1 Izegem In niet-coronatijden zou zondag in het Steendambos het Boskabaal-evenement van stadsfestival Isotopia hebben plaatsgevonden. Het gros van de activiteiten heeft echter een online verlengstuk gekregen via de gelijknamige Facebookpagina. Toch mocht kinderburgemeester Justine Galle in gezelschap van drie schepenen nog een stuk van het sprookjesbos symbolisch openen.

Dat gebeurde niet met het doorknippen van een lint, wel met het doorzagen van een tak. “Dankzij een natuurkunstenaar van Natural Living hebben we hier een boskabouterhut kunnen realiseren”, vertelt Rik Bruwier van Isotopia. “Heel wat Izegemse breiclubs hebben ook flink gewerkt om ze passend te versieren. De hut blijft hier de hele zomer staan, maar het is via de Facebookpagina dat het Boskabaal-avontuur pas echt tot leven komt. Elke zaterdag komt er een nieuw stukje van ons sprookje online, op zondag krijg je daar coördinaten voor een geocache die je in de stad kan gaan zoeken en later op de week zijn er ook kook- en knutselworkshops. Het is onze manier om dit evenement op een coronaveilige manier door iedereen te laten beleven.” Het Park Steendam bevindt zich achter het KBC-gebouw in de Gentsestraat.