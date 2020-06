Kinder- en Jeugdjury sluit 32ste werkjaar af Valentijn Dumoulein

22 juni 2020

17u29 0 Izegem Wie dit jaar van de Kinder- en Jeugdjury deel uitmaakte, kreeg door de coronamaatregelen geen gepast afscheidsfeest. De kinderen en jongeren konden hun leesdiploma wel afhalen aan de Grote Markt of het Izegemse stadhuis.

Om het toch leuker te maken, kropen begeleiders Lieve Claeys en Kathy Cauwelier in de huid van de personages uit het boek ‘Ans en Wilma verdwaald’, een boek van Alice Reijs en Ariane van Vliet van groep 3. De coördinatie gebeurt al 32 jaar door Erik Vantomme en hij begeleidt ook de groepen 4 en 6. De andere begeleiders zijn voor groep 3 Lieve Claeys en Kathy Cauwelier, groep 5 Kaat Vanacker en groep 6 Michelle Snauwaert. De biblioheek Izegem leverde de boeken. In Izegem waren er dit jaar 47 inschrijvingen.

Het 33ste werkjaar start op zaterdag 10 oktober met de verwendag in de bibliotheek. Dan worden de leesboeken uitgedeeld en is er een optreden gepland. De kinderen moeten acht boeken lezen tussen oktober en mei 2021. “Voor de 33ste editie van de Kinder- en Jeugdjury in Izegem hopen we op dezelfde financiële en materiële ondersteuning van de stad Izegem en de bibliotheek”, zegt Erik Vantomme. “En we hopen vooral dat de pandemie ons volgend werkjaar geen parten meer speelt.”