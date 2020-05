Kilometerslang verfspoor loopt door Izegemse centrum LSI

27 mei 2020

11u27

Bron: LSI 0 Izegem Door het Izegemse centrum is woensdagochtend een kilometerslang verfspoor getrokken. De veroorzaker is nog niet gevonden.

Het witte verfspoor start in de Burgemeester Vandenbogaerdelaan, ongeveer ter hoogte van de Schoolstraat. Het trekt verder via de Baron de Pélichystraat, Roeselaarsestraat en Marktstraat het Izegemse centrum in. Via de Grote Markt loopt het de centrale brug over naar de Izegemse industriezone. In totaal gaat het om een afstand van naar schatting zo’n drie kilometer. De brandweer van de zone Midwest en een reinigingsmachine van de stad probeerden het witte goedje zonder veel resultaat van het wegdek te krijgen. Wie of wat precies aan de oorzaak ligt, is nog niet duidelijk.