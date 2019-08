Kies mee welke tekening mee het nieuwe logo van het Huis van het Kind wordt

VDI

16 augustus 2019

16u35

Bron: VDI 0 Izegem Het Huis van het Kind is al eventjes op zoek naar een nieuw logo en riep daartoe de lokale jeugd om op een tekening te maken. Het Huis door ogen van kinderen zou volgens hen het ideale logo zijn. Nu zijn de kandidaturen binnen en jij kan mee stemmen over het eindresultaat.

Kinderburgemeester Bas Popelier kwam langs om de mooiste tekeningen uit te kiezen. Via de Facebookpagina van Stad Izegem kan je een like geven. De tekening met de meeste likes wordt het nieuwe gezicht voor het gloednieuwe Huis van het Kind. Je zal er terecht kunnen voor alles wat met opvoeden en opgroeien te maken heeft. Het Huis is een samenwerking tussen verschillende organisaties en richt zich onder andere op kinderen tussen 0 en 24 jaar. Een aantal thema’s waar je bij hen info over vindt zijn spelen, ontmoeting, school en opvoeding.

Stemmen kan via deze link.