Kies mee welke liedjes de Izegemse beiaard speelt Valentijn Dumoulein

11 mei 2020

13u09 0 Izegem De Izegemse beiaard in de Sint-Tillokerk speelde tijdens de coronacrisis al de klassieker ‘We zullen doorgaan’ van Ramses Shaffy, maar voortaan kan je elke week mee kiezen welke liedjes er aan bod komen.

De Izegemse beiaard in de Sint-Tillotoren is meer dan 250 jaar oud en bevat 47 klokken. Stadsbeiaardiers Florian en Koen Cosaert staan tussen april en december present om het publiek elke zaterdag met verschillende melodieën te verrassen.“Tijdens de coronaperiode willen we de Izegemnaar een riem onder het hart steken door iedereen mee te laten beslissen welke liedjes gespeeld worden”, verduidelijken erfgoedschepen Kurt Himpe en stadsbeiaardier Koen Cosaert. “Op zaterdag kan je even kuieren door het stadscentrum en vanaf 12.30 uur de oren spitsen om te weten te komen welke liedjes in de top drie beland zijn.”

Cohen of de Beatles

Via de Facebookpagina van cultuurhuis De Leest wordt elke week een lijst gepubliceerd en iedereen kan drie nummers kiezen. “Op vrijdag wordt de keuzelijst telkens afgesloten. Op de eerste keuzelijst staan vijftien nummers waaronder ‘Hallelujah’ van Leonard Cohen, ‘Yesterday’ van The Beatles en ‘Bluesette’ van Toots Thielemans. Ook het toepasselijke ‘Always look on the bright side of life’ is een mogelijkheid”, besluit schepen Himpe.