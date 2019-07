Kersvers Kamerlid trakteert gemeenteraadsleden op Paljas-biertje Valentijn Dumoulein

03 juli 2019

09u56

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Izegem Opvallende verfrissing op de gemeenteraad dinsdagavond. Er prijkte op de tafel van alle politici een Paljas-biertje. Een geschenk van gemeenteraadslid Nathalie Dewulf (Vlaams Belang), zo bleek.

“Als dank voor de vele gelukwensen bij haar aanstelling”, nam fractieleider Giel Seynaeve het woord. “Het doet deugd vast te stellen dat politiek in een stad ook grensoverschrijdend en menselijk kan zijn. Ik heb het even opgezocht wat paljas allemaal betekent. Het is een eilandje voor de kust van Zweden en uiteraard staat het ook synoniem voor clown, dwaas, hansworst, mallerd, leukerd of olijkerd. Bovendien blijkt Pagliacci ook een opera van Leoncavallo te zijn. Ik hoop dat Bart De Wever dit wist toen hij op de avond voor de verkiezingen dat woord gebruikte tegenover onze voorzitter, maar hem kennende zou hij ook met dit gebaar kunnen lachen. Gezondheid en geniet van een welverdiende vakantie.”

Ook Hein Depoorter (N-VA) nam nog even het woord om alle verkozen parlementsleden te feliciteren. Naast Nathalie Dewulf zijn dat zijn partijgenoten Bert Maertens (Vlaams parlement) en Geert Bourgeois (Europees parlement). “Vergeet niet dat je met je mandaat iets kan betekenen voor Izegem. Door goed te netwerken kan je middelen naar hier halen en die kunnen de lokale gemeenschap ten goede komen. Ik kijk al uit naar jullie tussenkomsten.”