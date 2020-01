Kerstboomverbranding en -verhakseling lokken opnieuw heel wat volk Valentijn Dumoulein

12 januari 2020

11u24 3 Izegem Je kerstboom verhakselen of verbranden? In de Mandelstreek is er van een echt dilemma nooit sprake geweest. In Roeselare kon je traditiegetrouw voor het negende jaar op rij je kerstboom laten verhakselen, in Izegem kon je al voor de veertiende keer op een kerstboomverbranding terecht, al denken ze ook daar stilaan na over een mogelijk alternatief.

De kerstboomverhakseling heet een duurzaam alternatief voor een kerstboomverbranding te zijn en daar houden ze op de Onze-Lieve-Vrouwemarkt in Krottegem al enkele jaren aan vast. Ook zaterdagavond, waar er ongeveer 3.000 kerstbomen die door de verhakselaar gingen.

Toch lokte de kerstboomverbranding in Izegem, waar het gebeuren nog steeds mag plaatsvinden, iets meer volk. Al twijfelen ze ook daar over de toekomst van het evenement. “Vanuit de stad is er zeker geen verbod en ook niet vanuit de hogere overheid”, onderstreept burgemeester Bert Maertens (N-VA). “Wel komen er door de klimaatopwarming steeds meer vragen over zo’n initiatief, maar wij leggen helemaal niets op.” Johan Dermaut, postoverste van de brandweer in Izegem, bevestigt dat ze intern wel over een alternatief willen nadenken. “Maar wat dat moet zijn en in welke vorm, dat weten we nog niet”, zegt hij. “Nu is er nog helemaal niets beslist. Daar vergaderen we later op het jaar nog over.” Het evenement zaterdagavond lokte alvast veel volk en de sfeer zat er goed in.