Kerstboomverbranding aan brandweerkazerne Valentijn Dumoulein

10 januari 2020

16u14 4 Izegem Veel gemeentes schakelen stilaan over op een kerstboomverhakseling, maar in Izegem kun je op zaterdag 11 januari nog terecht voor een klassieke kerstboomverbranding aan de brandweerkazerne in de Dirk Martenslaan.

De kerstboomverbranding van de jeugdbrandweer is al aan zijn veertiende editie toe en start om 18 uur. Je kerstboom laten ophalen kan nog tot zaterdag 17 uur. Het volstaat een seintje te geven op 0470/55.70.67 of via jeugdbrandweer.izegem@outlook.com. Je kunt ook zelf je kerstboom komen brengen vanaf 10 uur. In ruil ontvang je een gratis consumptie. ’s Avonds kun je gezellig iets drinken of eten aan verschillende kraampjes. Er is ook een optreden van blaasorkest Alpenroos.