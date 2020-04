Kenneth (38) fietste 361 kilometer op parcours van de eerste Ronde van Vlaanderen uit 1913: Alleen fietsen, lange afstanden afmalen, het hoofd eens leegmaken, genieten van het landschap, zalig” LSI

09 april 2020

17u24

Bron: LSI 0 Izegem Wielerliefhebber Kenneth Hostyn (38) uit Izegem heeft tijdens het weekend van ‘Vlaanderens Mooiste’ het eerste parcours van de Ronde uit 1913 afgefietst. Goed voor 360 kilometer en een tocht van vijftien uur. “Leuk dat ik mijn fietshobby kon combineren met een vleugje geschiedenis en nostalgie”, blikt Kenneth terug.

Al vijftien jaar is Kenneth een trouwe deelnemer van de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen, de dag voor de Ronde van de profs wordt gereden. Het weekend van de Ronde staat ook bij het gezin telkens met rood omcirkeld: zaterdag zelf fietsen, zondag genieten van de profs langs het parcours en op televisie.

De coronamaatregelen gooiden dit jaar roet in het eten van het grootste volks- en wielerfeest van het jaar. Maar Kenneth liet zich niet van de wijs brengen om zijn plannen toch door te zetten. “De Ronde voor wielertoeristen was me al enkele jaren wat te druk en te commercieel geworden”, vertelt hij. “Daarom ging ik ook vorig jaar al op zoek naar een alternatief. Toen fietste ik onder andere samen met mijn echtgenote Sophie het parcours van de profs af. Dat beviel me goed. Op de Kwaremont en de Koppenberg – traditioneel punten waar de wielertoeristen vaak letterlijk over elkaars wielen of voeten vallen - merkten we er nauwelijks iets van dat er al duizenden wielertoeristen waren gepasseerd.”

Eerste Ronde in 1913

Bij Kenneth rijpte het idee om eens het parcours van de eerste editie van de Ronde van Vlaanderen in 1913 te fietsen. In alle stilte ging hij op zoek op internet, informeerde zich bij Koers, het wielermuseum in Roeselare,… “Op basis van die informatie stippelde ik een route uit langs de steden uit de Ronde van 1913, van Gent tot in Mariakerke”, legt Kenneth uit. “Het volledig identieke parcours was het niet. Dat is ook onmogelijk, want heel wat weggetjes bestaan niet meer.”

Finish aan houten wielerbaan

Oorspronkelijk was Kenneth van plan met de auto naar de startplaats in Gent te rijden, maar door de coronamaatregelen viel dat in duigen. “Een meevaller: die eerste Ronde passeerde ook door Izegem”, weet Kenneth. Dus startte ik in Izegem en reed ik zo verder op het parcours. Tussen de start- en finishplaats maakte ik een overbrugging.” Goed voor 361,04 kilometer, bijna 15 uur onderweg en 13,5 uur fietsen. “Alleen fietsen, lange afstanden afmalen, het hoofd eens leegmaken, genieten van het landschap, zalig”, glundert Kenneth. “Ik keek geen enkele keer naar de afgelegde kilometers, mijn snelheidsmeter of de verstreken tijd. Ik was alleen op mijn fietgps en de kaart gefocust. Van stad tot stad. Hoe langer de tocht duurde, hoe vlotter het ging. De tijd vloog voorbij. Ik ben rond 5 uur vetrokken en kwam rond 19.45 uur aan, drie korte tussenstops bij een bakker inbegrepen. Aan de oude finishplaats in de Zandloperstraat in Mariakerke (Gent), waar vroeger een houten wielerbaan lag, hield ik ook even halt voor een foto.”

Alle straten van Izegem als voorbereiding

Kenneth was niet aan zijn proefstuk toe met lange fietstochten. Zo fietste hij al eens de West-Vlaamse provinciegrenzen af. “In de aanloop naar de Ronde fietste hij als ‘in uw kot’-duurtraining eind maart ook eens alle straten van Izegem af, goed voor 226,15 kilometer in 8,5 uur. De voorbije jaren trok hij er met zijn echtgenote in september ook telkens op uit voor een fietsvakantie in Frankrijk. “Een goede basisconditie, mentale sterkte en goed blijven eten en drinken, meer is er niet nodig”, besluit Kenneth, die al op nieuwe plannen broedt.