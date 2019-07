Karel Declercq naar Gentse Feesten met nieuw lied over Belgische sportsuccessen Valentijn Dumoulein

19 juli 2019

14u15

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Izegem Cabaretier Karel Declercq warmt zich stilaan op om vanaf zaterdag een week lang op de Gentse Feesten op te treden. Hij brengt er zijn vijf verschillende shows in de Kioskzaal in de Kammerstraat. De recente sportieve successen van de Belgen noopten hem ook tot he schrijven van een nieuw lied.

Karel Declercq is al enkele jaren kind aan huis op de Gentse Feesten. Hij brengt er traditiegetrouw alle shows die in zijn programma zitten. Het gaat dan om zijn ludieke wielershow ‘Sterren op de koersvloer’, zijn actualiteitsprogramma België Scheef Bekeken, Het Dementiecabaret, de cursus West-Vlaams ‘’t Zwyn deur de Bjèten’ en het muzikale De Keurschlager. Met die laatste opent hij zaterdag 20 juli om 19.30 uur zijn reeks op de Gentse Feesten. “Schlagers doen het momenteel ongelofelijk goed. Kijk maar naar Willy Sommers op Pukkelpop of de Romeo’s op Tomorrowland”, zegt hij. “Dus het is een ideale show om er meteen de sfeer in te brengen. “

Sportieve successen

“Omdat er de laatste maanden veel sportieve successen van Belgen waren heb ik een nieuw nummer gemaakt dat ik ook op de Gentse Feesten zal brengen. Van bokster Delfine Persoon als moreel wereldkampioen tot De Gendtse feesten, met de ritoverwinning van Thomas De Gendt in de Tour. Ik heb het uiteraard ook over ‘Vout’ Van Aert, zoals de Fransen hem noemen.”

Politiek is in cabaret nooit ver weg en dat is ook nu niet het geval. “Ik benoem het contrast tussen het sportieve succes en de politieke ontgoocheling, zoals Krijs Van Dijck die in navolging van Bart Swings een scheve schaats rijdt, Jan Peumans die net als Nafi Thiam aan hoogspringen moet doen en onze houterige koning Filip die in navolging van Nina Derwael zich misschien eens aan turnen kan wagen.”

Meer info en speeldata via www.kareldeclercq.com. Wie hem in eigen streek aan het werk wil zien, kan op 18 augustus om 14 uur terecht in pop-upbar Den Hof in het park bij kasteel Blauwhuis.