Kappers en frituren mogen open blijven, maar sluiten toch: “Gezondheid van iedereen primeert” Valentijn Dumoulein

18 maart 2020

15u29 2 Izegem Alle niet-essentiële zaken moeten sinds deze middag de deuren gesloten houden, maar kapsalons en frituren vallen daar niet onder. Toch sluiten nu ook steeds meer van die zaken de deuren uit vrees voor het coronavirus.

“De belangrijkste reden om er nu mee op te houden is evident”, zegt kapper Steven Beyens, die in de Burgemeester Vandenbogaerdelaan een boetieksalon uitbaat. “De gezondheid primeert. Die van mijn klanten, maar ook van mij en mijn gezin. Om geen risico te nemen, sluit ik nu toch de deuren. Bovendien bleek de maatregel van de regering voor kapsalons halfslachtig. Ze raden aan om op anderhalve meter van elkaar te blijven, maar dat is in ons vak natuurlijk onmogelijk. Bovendien was er de voorbije dagen een enorme toevloed aan klanten die ondanks de crisis toch nog hun haar wilden laten knippen. Dat moest de laatste dagen één op één en op afspraak, maar dat is voor mij niet haalbaar. Dan moet je keuzes maken en andere klanten in de kou laten staan en nu is het bij mij dus voor iedereen gelijk: ik blijf gesloten tot dit voorbij is.”

Ook in kapsalon Et Alors klinkt hetzelfde. “Deze beslissing was moeilijk te nemen, maar we zien het als de enige goede keuze. Er zijn mensen in onze dichte omgeving die ziek zijn. Of het nu corona is of niet, we kunnen dit risico echt niet nemen.” Ook kapsalon Zimina op de Bosmolens sluit uit eigen beweging. “Het doet enorm veel pijn, maar het is niet meer verantwoord.”

Ook frituren sluiten

Naast kapsalons houden ook steeds meer frituren er mee op, hoewel je er nog eten mag afhalen of laten leveren. Onder andere frituur Gio & Sylvia, die eerder deze week nog gele lijnen in de winkel aanbracht, sluit nu toch. “Wij hebben ons de laatste dagen telkens zo goed mogelijk proberen aan te passen aan de steeds veranderende situatie, maar de oproep van alle instanties klinkt steeds duidelijker. ‘Blijf zoveel mogelijk thuis en je redt levens’. Daarom sluiten we de deuren tot deze crisis afgewend is”, leggen de uitbaters uit. Onder andere frituur Bas uit Sint-Eloois-Winkel en frituur Sas Terminus uit Tielt volgen dat voorbeeld.