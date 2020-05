Kapotte versnellingsbak Roemeense BMW X5 zorgt voor oliespoor in Izegem LSI

30 mei 2020

09u47

Bron: LSI 0 Izegem De kapotte versnellingsbak van een BMW X5 van een Roemeen uit Izegem zorgde zaterdagochtend voor een oliespoor in Izegem. De brandweer strooide absorberende korrels uit om de olie op te zuigen.

Iets voor 8u viel de BMW van de Roemeense man in de Baronielaan stil. Zijn versnellingsbak weigerde alle dienst en liep vast. Toen hij uit zijn wagen stapte, merkte hij op dat hij al enkele meters een oliespoor in de Kortrijksestraat en de Baronielaan had achtergelaten. De brandweer van de zone Midwest ruimde het goedje met absorberende korrels op. De auto moest getakeld worden.