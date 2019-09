Kandidaten nieuwe Cultuurtrofee gezocht Valentijn Dumoulein

19 september 2019

14u27 0 Izegem Het stadsbestuur reikt jaarlijks een Cultuurtrofee uit en gaat opnieuw op zoek naar kandidaten.

“Izegem telt heel wat culturele verenigingen en ook zeer veel Izegemnaars dragen persoonlijk een steentje bij aan het rijke culturele leven”, zegt schepen van Cultuur Kurt Himpe (N-VA). “Sinds 1986 worden elk jaar personen of verenigingen die een uitzonderlijke culturele prestatie geleverd hebben of zich verdienstelijk toonden op cultureel gebied in de kijker gezet door de overhandiging van een Cultuurtrofee. De eerste persoon die in 1986 de Cultuurtrofee ontving was historicus Jean-Marie Lermyte en vorig jaar sleepte Bart Cafmeyer de prijs in de wacht.”

Actieve inzet

“Om in aanmerking te komen voor de Cultuurtrofee moet een persoon of een vereniging een actieve inzet in Izegem gehad hebben. Eenzelfde persoon of vereniging kan maar één keer per tien jaar de trofee krijgen”, verduidelijkt cultuurraadvoorzitter Geert Declerck. “De kandidaturen moeten schriftelijk of per mail uiterlijk op 30 september bezorgd worden met een beknopte motivatie van maximaal één bladzijde. Kandidaten mogen zowel door individuele Izegemnaars als door verenigingen worden ingediend.” De uiteindelijke laureaat ontvangt een kunstwerk.