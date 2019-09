Kampioenschap volkssporten nieuwe stijl op kermis valt in smaak Valentijn Dumoulein

03 september 2019

17u18

Bron: VDI 0

De jaarlijkse seniorendag op de kermis had de weergoden dan wel niet mee, maar aan de opkomst was dat alvast niet te merken. Er werd als vanouds gekaatsbald, gekegeld of gesjoelbakt tussen de kermisattracties op de Korenmarkt, Melkmarkt en Grote Markt. De alweer 33ste editie van het kampioenschap volkssporten voor senioren had als extraatje dat er in de eindstand niet langer rekening werd gehouden met ‘beste heren’ en beste dames’, maar dat er één algemene stand was. Ok nieuw was dat de drie beste kandidaten epr spel voortaan een prijs kregen. Goud was goed voor een fles cava, zilver en brons voor een fles wijn. Ook de kinderen van de lagere scholen konden vandaag aan verminderd tarief met hun juffen of meesters op de kermis terecht. Nieuw daar was dat de ballonwedstrijd uit ecologische overwegingen is omgeruild voor een namiddagje volkssporten op kindermaat.