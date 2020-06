Kaffee Lagaar heropent met nieuwe uitbaatster Virginie Valentijn Dumoulein

11 juni 2020

11u05 0 Izegem Ook Kaffee Lagaar in Izegem heeft weer de deuren geopend, met nieuwe uitbaatster weliswaar. Voortaan staat Virginie Gobert er achter de toog.

Virginie had normaal al eind maart de fakkel moeten overnemen van Lintsie Vansteenkiste. Nieuw in de horeca is ze niet. Ze baatte eerder al café De Vlasbloem in Hulste uit. “Daar stond nog een afscheidsfeestje op het programma, maar we zijn er door de lockdown nooit toe geraakt”, zegt ze. “Op vrijdag 13 maart zag ik mijn klanten voor het laatst. Ik had toen gelukkig al wat kunnen proefdraaien in Lagaar, maar het was toch een vreemde periode.”

Opfriswerken

Virginie heeft dankbaar gebruik gemaakt van de tijd dat de cafés verplicht moesten sluiten. “Zo hebben we het café een grondige poetsbeurt gegeven en is er buiten een nieuw likje verf aan te pas gekomen. Op het binnenpleintje hebben we het terras in het nieuw gezet. Het is deze week een spannende vuurdoop in Lagaar geweest. Normaal zijn we op maandag gesloten, maar ik heb speciaal open gedaan om er meteen te kunnen in vliegen.” Vaste stamgast en eigenaar Paul Berlamont belooft alvast wat ambiance in Lagaar. “We gaan maandelijks een optreden inplannen”, vertelt hij.