Kachtemse straten krijgen toch extra verkeersremmende maatregelen Valentijn Dumoulein

08 november 2019

16u23 0 Izegem Er komen dan toch extra aanpassingen om de verkeersveiligheid in de Mezegem- en Manestraat en de Elf-Julistraat in Kachtem te verhogen.

Waar het stadsbestuur en het buurtcomité Voor een Verkeersveilig Kachtem eerst nog lijnrecht tegenover elkaar stonden, hebben ze elkaar nu toch gevonden. Het comité verwees naar een reeks ongevallen in de straat, vaak te wijten aan een ongepaste snelheid. Daarnaast was ook een toename van zwaar verkeer er een probleem. Twee inwoners vroegen en kregen spreekrecht op de gemeenteraad om de kwestie aan te kaarten, maar toen klonk het nog dat extra ingrepen weinig nut hadden.

Nu klinkt een ander geluid. “Concreet investeren we in belijning, wegversmallingen en extra bloembakken”, vertelt mobiliteitsschepen Caroline Maertens (N-VA). “Deze plannen vloeien voort uit een positief overleg tussen de stad en de buurtbewoners. Van zodra het weer het toelaat voeren de stadsdiensten de werken uit. “

Bloembakken en belijning

In de Manestraat tussen de Ardooisestraat en de Mezegemstraat komt er een vertragende belijning op de zijkanten van de weg, wordt een wegversmalling aangelegd en komen er extra snelheidsremmende bloembakken. Het kruispunt van de Manestraat met de Binnenstraat krijgt zoals gepland een kleinere variant op een vluchtheuvel; het kruispunt met de Hogestraat een verkeersplateau. Ook in de Mezegemstraat komt er vertragende belijning, twee wegversmallingen en extra bloembakken. Om het doorgaand zwaar vervoer van en naar de industriezone doorheen de Elf-Julistraat te ontraden, plaatst de stad bloembakken die net zoals in de andere twee straten de doorrit en de snelheid doen afremmen.

Op een structurele oplossing is het echter wachten tot de Vlaamse overheid in 2021 extra aanrijroutes aanlegt aan het op- en afrittencomplex aan de Noordkaai. “Het sluipverkeer langs de smalle wegen met veel bewoning in Kachtem nam daardoor de laatste jaren erg toe, met risicovolle verkeerssituaties en terechte frustraties van buurtbewoners tot gevolg”, legt burgemeester Bert Maertens uit. “Deze ingrepen moeten daar paal en perk aan stellen.”

De buurtbewoners reageren opgelucht. “We zijn tevreden met dit resultaat”, vertelt Ellen Wyns. “We wilden zelf nog een aanpassing aan de brug om de veiligheid van fietsers te verhogen, maar dit kan uiteraard na de werken nog bekeken worden. Ik ben vooral blij dat bewezen is dat burgerparticipatie werkt.”