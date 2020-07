Kachtem verliest dorpsfiguur: erediaken Adriaan Timperman (84) overleden VHS

16 juli 2020

10u29 0 Izegem In zijn woonplaats is afgelopen zondag erediaken Adriaan Timperman uit Kachtem overleden. Hij was 84. Timperman was een gekend en graaggezien figuur in de Izegemse deelgemeente.

Adriaan Timperman, gehuwd met Margriet Popelier, werd op 29 december 1973 tot permanent diaken gewijd, door de toenmalige bisschop De Smedt. Hij was in 1954 ook medestichter en eerste groepsleider (tot 1967)van de Chirojongens Sint-Jan Kachtem. Nadien was hij tot 2001 ook proost bij de jeugdbeweging. De uitvaartplechtigheid vindt plaats op zaterdag 18 juli om 10 uur in ‘zijn’ kerk Sint-Jan de Doper, in Kachtem. Vooraf is daar gelegenheid een laatste groet te brengen, vanaf 9.15 uur. De plechtigheid zal worden voorgegaan door deken Renaat Desmedt. Omwille van de coronamaatrdegelen gebeurt dat in intieme kring.