Kachtem maakt zich op voor feestweekend: reuzenstoet, Rosteworp en ‘wostekapping’ Valentijn Dumoulein

25 juni 2019

11u59

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Izegem Op vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 juni vinden er in het kader van Kachtem Ommegang tal van festiviteiten in de deelgemeente plaats. De Bende van de Rostn leidt wederom alles in goede banen.

Net zoals vorig jaar staat vriendengroep d’Oede Garde paraat om het feestweekend te openen. Op vrijdag is er om 17 uur de opening van hun feesttent in de tuin van het voormalig gemeentehuis. Anderhalf uur later komt zanger-orgelist Ludo Chielens voor een streepje muziek zorgen. ’s Avonds is er de Alohaparty van Chiro Vivjan in de tuin van de meisjeschiro en op zaterdag om 14 uur staat er een kinderfuif op dezelfde locatie gepland. Diezelfde dag kan het jonge volkje zich tussen 14 en 16 uur laten schminken of een fleurig kapsel aanmeten op de koer van ’t Sok in de Hogestraat.

Reuzenstoet

Rond 16 uur trekt meespeelfanfare De Lettergeletterden door de straten. “Het gaat om zes muzikanten en een majorette”, vertelt voorzitter Dries Dehaudt. “Ter plekke bouwen ze een heuse fanfare met eigen talent. Om 16.30 uur volgt de traditionele reuzenoptocht met onder andere reus Jan-Pieter de Rostn. Om 18.30 uur is er nog de Rostnworp aan de kerk. Kinderen die een Rostnpopje kunnen vangen, krijgen een mooie prijs.” Toneelgilde De Lanteern pakt om 19 uur uit met de voorstelling ‘Het esbatement van den appelboom’ in ’t Sok en Koninklijke Fanfare Vrede & Eendracht organiseert om 20.30 uur De Nacht van de Vinylkes in het muzieklokaal in de Hogestraat.

Rozenparade

Op zondag opent de dag met een grote antiek- en rommelmarkt in de Rumbeeksestraat en om 9 uur is er de Ommegangsviering waar de feesten op gebaseerd zijn. Die gaat door in de Sint-Jan-De-Doperkerk. De lokale fanfare organiseert dan ook haar Rozenparade, waarbij ze onder muzikale begeleiding rozen van deur tot deur verkopen. Om 11 uur is er een aperitiefmoment in de feesttent van d’Oede Garde en vanaf 12 uur palmt een oldtimermeeting de Kachtemsestraat in. Zowel de fanfare als de meisjeschiro pakken uit met een bbq en om 14 uur is er nog een touwtrekwedstrijd op de Kachtemseplaats.

‘Wostekapping’

Om 17.30 uur is er nog Willy & Walters Wondere Wereldorkest bij d’Oude Garde en om 19 uur liveband The Booty Pirates in ’t Sok. Doorlopend is er een gelegenheidscafé op de Kachtemseplaats en je kan er mee doen aan een ‘wostekapping’. Of hoe je je reflexen moet testen bij het kappen van worst op een houtblok. Doorlopend is er uiteraard de Sint-Jansverering in de kerk.