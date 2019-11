Justine verkozen tot nieuwe kinderburgemeester Valentijn Dumoulein

15u20 1 Izegem De kindergemeenteraad kwam zaterdag voor het eerst dit schooljaar opnieuw bijeen. Elk jaar mogen leerlingen uit het zesde leerjaar zich voor die functie kandidaat stellen. Na een spannende stemronde mag Justine Galle (11) zich een jaar lang kinderburgemeester noemen.

Justine volgt daarmee Bas Kerckhof op. Het meisje woont in Emelgem en volgt er les in de Sint-Pietersschool. “Ik heb campagne gevoerd en andere kinderen er proberen van te overtuigen dat ik een goede burgemeester zou zijn”, zegt ze. “Ik ga mijn best doen om enkele belangrijke punten op de agenda van de stad te zetten. Zo zou ik graag meer vuilnisbakken in het straatbeeld zien. Zwerfvuil is een echte plaag waar we moeten tegen strijden.” Alle leden van de kindergemeenteraad mochten zelf kiezen wie ze verkozen. Er kwamen twee stemrondes aan te pas voor Justine te horen kreeg dat zijn burgemeester wordt. De stad belooft alvast een extra financiële inspanning voor de kindergemeenteraad. Ze voorziet voor het eerst om de twee jaar tienduizend euro om enkele projecten die zij voorstellen ook daadwerkelijk te kunnen uitvoeren.