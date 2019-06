Jurgen eindigt op vijfde plek in strijd Homo Universalis: “Twee weken niet goed van geweest” Valentijn Dumoulein

25 juni 2019

11u10

Bron: Valentijn Dumoulein 4 Izegem Er zal dan toch geen Emelgemnaar Homo Universalis worden. Jurgen Vermeylen (50) streed dapper mee met de laatste tien finalisten in de populaire rubriek van Iedereen Beroemd, maar delfde uiteindelijk het onderspit in een proef waarbij de kandidaten om ter vlugst een kauwgombel moesten blazen.

Jurgen begon in januari enthousiast aan de opnames voor het televisieprogramma. Dat deed hij toen nog samen met stadsgenoot Ewoud Vansteenkiste, die later als 58ste kandidaat het spel moest verlaten. “Ik hoopgte eerst de top vijftig te halen en later wilde ik minstens op plaats 33 eindigen, om beter te doen dan een kennis die vorig jaar aan het programma mee deed”, vertelt Jurgen. “Het bleef kriebelen om zo ver mogelijk te raken. Je moet over allerlei vaardigheden bezitten en soms scheelde het echt niet veel. Het is een paar keer gebeurd dat ik als voorlaatste overbleef. Veel mensen zeiden me dan ook dat ik een bewaarengel had.” (lacht)

Gisteren nekte een proef om kauwgombellen te blazen Jurgen alsnog. Hij stootte door tot de top vijf. Op voorhand was hij nog enthousiast. “Voldoende speeksel hebben en dan zo vlug mogelijk kauwen”, zei hij. Het mocht helaas niet baten. “Ik heb één cruciale fout gemaakt en al een tweede kauwgom in mijn mond gestopt op het moment dat de eerste nog niet zacht genoeg was. Spijtig, want ik zat er zo dicht bij. Ik ben er toch twee weken niet goed van geweest. Met de eindstreep in zicht ben ik gesneuveld. Ik had stiekem op een top 3 plaats gehoopt, maar het mocht niet zijn. Ik heb wel met volle teugen van dit avontuur genoten. Ik zou het zo opnieuw doen.”



Wie de winnaar van Homo Universalis wordt en zo een jaar gratis reizen wint, weten we nu vrijdag in de laatste aflevering van het seizoen.

De aflevering van maandagavond kan je hier herbekijken.