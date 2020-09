Jules Vanhaecke scoort vijf keer met B-team FC Mandel United: “Altijd gedreven als ik op het veld sta” Philippe Bourez

20 september 2020

11u35 0 Izegem In derde provinciale C pakte FC Mandel United B zaterdagavond met verpletterende 1-10-cijfers uit op het veld van RC Waregem B. De 21-jarige Jules Vanhaecke, aan zijn tweede seizoen bij Mandel United toe, scoorde vijf van de tien Izegemse treffers.

“Ik combineer studies sport- en hotelmanagement”, weet de in Jabbeke woonachtige spits. “Ik maakte vorig seizoen de overstap van Zulte Waregem naar Mandel United. Toen ik nog bij de jeugd van Club Brugge voetbalde, besliste ik om mijn studies sportmanagement over vier jaar te spreiden. Nu ik bij Mandel United actief ben, nam ik er de cursus hotelmanagement nog bij. Ik heb dus drukke studiedagen in het verschiet, maar dat is prima combineerbaar met het voetbal.”

“Vorig seizoen zat ik nagenoeg elke match in de wedstrijdselectie van het eerste elftal en mocht ik ook heel vaak invallen. Elke invalbeurt probeerde ik met beide handen te grijpen. Ook dit seizoen ben ik een volwaardig lid van de A-kern en ga ik er ook voluit voor.”

Vertrouwen

Dit jaar komt het B-team van Mandel United uit in derde C. Mandel United B gaf zaterdagavond RC Waregem B een 1-10-pandoering. Vanhaecke was goed voor de helft van de Izegemse treffers. “Het is uiteraard mijn bedoeling om zo veel mogelijk met de A-ploeg te spelen, maar als ze mij vragen om met het tweede elftal aan te treden, dan heb ik daar geen probleem mee. Ik geef als sportman telkens het beste van mezelf en uiteraard is het leuk voor het vertrouwen om vijf keer in één match te kunnen scoren. Mijn persoonlijke ambitie ligt uiteraard hoger dan derde provinciale, maar ik vond het wel tof om ook eens met die jonge gasten aan te treden. Wanneer ik op het veld sta, ben ik immers altijd heel gedreven.”

Competitie-opener op Dessel Sport

Voor kersvers eerstenationaler Mandel United A start de competitie zaterdagavond op het veld van Dessel Sport. “We spelen dit jaar een reeks hoger. Eerste nationale wordt voor heel de club een mooie uitdaging. Het wordt een vrij lastige reeks, maar iedereen is bereid om er honderd procent voor te gaan”, besluit Vanhaecke. “Het is logisch dat je als sporter altijd zo hoog mogelijk actief wilt zijn en dat geldt ook voor mij en de ploegmakkers.”